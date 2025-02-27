В Астане прошло торжественное мероприятие, приуроченное Всемирному дню неправительственных организаций, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Вице-министр культуры и информации Казахстана Айзада Курманова поздравила представителей неправительственных организаций с Всемирным днем НПО, отметив их значимый вклад в развитие гражданского общества и социальной сферы страны.

"Сегодня гражданский сектор Казахстана прошел большой путь становления – от небольшого числа инициативных объединений до мощного многотысячного сообщества, ставшего авторитетным партнером государства. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркивает важность диалога и партнерства с гражданским обществом", – заявила Курманова.

Она отметила, что в последние годы неправительственные организации активно участвуют в разработке законопроектов, реализации социальных инициатив и экспертизе важных вопросов. За последний год объем финансирования социальных проектов в рамках государственного заказа вырос на 41%, количество грантовых программ – на 33%, а число созданных рабочих мест превысило 500.

Вице-министр также подчеркнула, что министерство продолжает совершенствовать механизмы поддержки гражданского сектора. В прошлом году был создан реестр проблемных вопросов НПО, на основе которого проводится работа по изменению законодательства в сфере неправительственных организаций, общественных советов и государственного финансирования социальных проектов.

В текущем году внимание будет уделено оценке первого этапа концепции развития гражданского общества, итоги которой будут представлены на XXII гражданском форуме в октябре.

С 2017 года в Казахстане учреждена международная премия для НПО, лауреатами которой стали более 480 организаций. В прошлом году в их числе были 66 организаций, включая представителей неправительственного сектора Астаны.

"Эти цифры – это не просто статистика, за ними реальные истории людей, чья жизнь стала лучше благодаря труду НПО. Государство высоко ценит ваш вклад в социальное благополучие страны", – сказала Курманова.

Заместитель акима Астаны Есет Байкенов в свою очередь сообщил, что в столице НПО успешно реализовали 54 социальных проекта, направленных на популяризацию здорового образа жизни, развитие образования, поддержку молодежи и социально уязвимых слоев населения.

"В рамках этих инициатив проведено порядка 2000 мероприятий. В текущем году планируем сохранить этот объем работ, уделяя особое внимание поддержке социально значимых инициатив НПО", – отметил Байкенов.

Сегодня в Астане функционируют свыше 37 многофункциональных центров, основной задачей которых является поддержка гражданских инициатив и решение кризисных ситуаций. Благодаря взаимодействию с НПО, количество и качество социальных проектов растет.

Одним из примеров эффективной работы стали образовательные центры, помогающие раскрыть потенциал детей из социально уязвимых семей и оказать поддержку многодетным матерям. Также в столице работают дворовые клубы, предлагающие образовательные, психологические и досуговые программы для детей и взрослых.

На сегодняшний день более 3000 детей и молодых людей в возрасте от 7 до 29 лет являются участниками этих социальных инициатив.

Президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева отметила значимость взаимодействия государства и НПО.

"Замечательно, что сегодня на этот круглый стол пришли к нам в качестве гостей выступить и поощрить своим вниманием, благодарственными письмами ряд руководителей центральных государственных органов. Прежде всего мы благодарим наш полномоченный орган – Министерство культуры и информации, который денно и нощно работает с нашим достаточно энергичным третьим сектором", – заявила Нургазиева.

Она подчеркнула, что в стране уже многое сделано для развития гражданского общества, но впереди еще больше работы.

"И это мы с вами вместе с нашим полномоченным органом пытаемся сделать для того, чтобы гражданское общество устойчиво развивалось", – добавила глава Гражданского альянса.

Нургазиева также поблагодарила участников мероприятия за искренность, отзывчивость и стремление изменить мир к лучшему.

В рамках круглого стола состоялось вручение благодарственных писем представителям госорганов и НПО.