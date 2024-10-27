В Астане открыли проезд по улице Толе би

Проезд по улице Толе би от улицы К. Мухамедханова до улицы Халифа бен Заид аль-Нахаян открыли в столице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

"С 27 октября 2024 года открыт проезд по улице Толе би. Данные мероприятия стали возможны благодаря проведенным работам по устройству нового перекрестка, включающего установку светофорного объекта на пересечении улиц Толе би/К. Мухамедханова. Эти изменения направлены на улучшение транспортной ситуации в данном районе, повышение безопасности дорожного движения и удобства передвижения для всех участников. При этом работы по благоустройству прилегающей территории будут продолжены",— говорится в сообщении.

В акимате поблагодарили жителей за терпение во время ремонтных работ и выразили надежду, что эти изменения позитивно скажутся на качестве жизни в нашем городе.