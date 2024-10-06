В Астане открыли мурал в честь работников атомной отрасли
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В преддверии референдума по АЭС, Ассоциация развития атомной индустрии (AIDA) презентовала жителям Астаны мурал, посвященный вкладу работников атомной отрасли в процветание страны, передаёт BaigeNews.kz.
"Этот мурал — не просто яркий элемент городского пространства, но и дань уважения тем, кто своим трудом прокладывает путь к безопасному и экологически чистому будущему Казахстана. Атомная отрасль – безоговорочно часть прошлого, настоящего, и будущего Казахстана", — отметил председатель AIDA Алдияр Токтаров.
Площадь мурала - 710 квадратных метров. Центральным элементом изображения является символ мирного атома, парящий в небе. К этому символу тянутся руки, символизирующие стремление человечества к освоению и безопасному использованию атомной энергии для достижения целей своего развития.
На мурале отражены как современные элементы городской жизни, так и природа. Деловой центр города, отображенный в рисунке, подчеркивает динамику и стремление к инновациям, а изображение зеленых растений акцентирует внимание на заботе об окружающей среде и экологическом благополучии. Также, на мурале изображено небо над Астаной которое известно своей красотой и динамичностью.
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