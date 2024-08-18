В Астане открыли мурал, посвящённый пограничникам
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В столичном районе Сарыарка в честь Дня пограничника торжественно открыли мурал по улице Сакена Сейфуллина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Высота мурала составила 18 метров, на нём изображены важные символы пограничной службы. В его композиции гармонично сочетаются воздушные и морские судна, символизирующие многообразие и значимость задач, выполняемых пограничниками для обеспечения безопасности границ страны.
На церемонии открытия присутствовали ветераны и руководство Пограничной службы страны, а также представители акимата района Сарыарка.
"Нынешние пограничники вооружены современными видами оружия и технологиями, но главное в их работе остается патриотизм и мужество. Мы выбрали эту нелегкую профессию и должны с честью служить нашей Родине, на охране ее государственных границ. С праздником, пограничики и ветераны погранслужбы!" - начальник управления пограничного контроля "Астана" полковник Максат Ахметкалиев.
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