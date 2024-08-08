В Астане откроют памятник Алишеру Навои

"Сегодня в Астане откроем памятник великому сыну узбекского народа , поэту - мыслителю Алишеру Навои. Это знак особого уважения казахского народа к узбекскому народу. Алишера Навои чтит весь тюрский народ. Его наследие считается духовной сокровищницей всего человечества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.