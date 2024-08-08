  • 8 Августа, 15:07
  • BAIGENEWS

В Астане откроют памятник Алишеру Навои

Сегодня, 14:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Belta Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00
143
Фото: Belta
Сегодня в столице Казахстана откроют памятник узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на заседании первого Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Сегодня в Астане откроем памятник великому сыну узбекского народа, поэту-мыслителю Алишеру Навои. Это знак особого уважения казахского народа к узбекскому народу. Алишера Навои чтит весь тюрский народ. Его наследие считается духовной сокровищницей всего человечества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Самое читаемое

Наверх