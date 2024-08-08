В Астане откроют памятник Алишеру Навои
Сегодня, 14:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:00Сегодня, 14:00
143Фото: Belta
Сегодня в столице Казахстана откроют памятник узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на заседании первого Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Сегодня в Астане откроем памятник великому сыну узбекского народа, поэту-мыслителю Алишеру Навои. Это знак особого уважения казахского народа к узбекскому народу. Алишера Навои чтит весь тюрский народ. Его наследие считается духовной сокровищницей всего человечества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Самое читаемое
- Казахстан лишил другую страну исторического "золота" Олимпиады
- В Астане запустят новый автобусный маршрут
- Вице-министра по ЧС осудили за превышение власти в Казахстане
- Автобус насмерть сбил мотоциклиста в Туркестанской области
- Врезавшуюся в китайского олимпийца журналистку отстранили от работы на ОИ