В Астане откроют девять школ до конца года

Аким Астаны на своей странице в Instagram сообщил, что до конца года в городе откроют девять новых школ, передаёт BaigeNews.kz.

Восемь зданий построены в рамках нацпроекта Главы государства "Комфортная школа", ещё одно – частное.

"Девять школ позволят создать ещё более 30 тысяч ученических мест в две смены. В районе Есиль будет расположено четыре школы, в районе Нура – три, в районе Алматы - две", - сообщил аким Женис Касымбек.

Новые строения позволят решить вопросы трёхсменного обучения в четырёх школах, переуплотнённого режима обучения - в трёх школах.

В начале учебного года в Астане открыли 15 новых школ.

По словам акима, в 2025 году в столице планируют построить и сдать в эксплуатацию ещё более 20 школ.