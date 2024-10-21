В Астане отключат электричество чтобы избежать аварий

В АО "Астана – Региональная электросетевая компания" (Астана-РЭК) сообщили об отключении электричества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информацию компании.

"Внимание! В период отопительного сезона проводятся аварийно-восстановительные работы, требующие незамедлительного отключения электроэнергии в целях предотвращения технологических нарушений на электрических сетях", ― говорится в обращении к населению.

АО "Астана-РЭК" проинформировало, что 21, 22 и 23 октября будет прекращена подача электрической энергии по некоторым адресам следующих районов: