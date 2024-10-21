В Астане отключат электричество чтобы избежать аварий
Сегодня, 15:41
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Сегодня, 15:41Сегодня, 15:41
162Фото: chehov-vid.ru
В АО "Астана – Региональная электросетевая компания" (Астана-РЭК) сообщили об отключении электричества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информацию компании.
"Внимание! В период отопительного сезона проводятся аварийно-восстановительные работы, требующие незамедлительного отключения электроэнергии в целях предотвращения технологических нарушений на электрических сетях", ― говорится в обращении к населению.
АО "Астана-РЭК" проинформировало, что 21, 22 и 23 октября будет прекращена подача электрической энергии по некоторым адресам следующих районов:
- р-н "Алматы";
- р-н "Байконыр";
- р-н "Сарыарка";
- р-ны "Есиль" и "Нура".
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