В Астане пожарные откачали угоревшего домашнего котёнка

Столичные огнеборцы спасли домашнего котенка из огня, передаёт BaigeNews. Накануне в Астане в одном из многоквартирных жилых домов произошло возгорание квартиры.



Спасатели Жаслан Жакенов и Денис Чайковский из огня спасли домашнее животное, которое было без сознания. Откачать хвостатого спасатели смогли с помощью дыхательного аппарата.