В Астане пожарные откачали угоревшего домашнего котёнка
Сегодня, 11:12
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Сегодня, 11:12Сегодня, 11:12
243Фото: art.mau.ru
Столичные огнеборцы спасли домашнего котенка из огня, передаёт BaigeNews. Накануне в Астане в одном из многоквартирных жилых домов произошло возгорание квартиры.
Спасатели Жаслан Жакенов и Денис Чайковский из огня спасли домашнее животное, которое было без сознания. Откачать хвостатого спасатели смогли с помощью дыхательного аппарата.
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