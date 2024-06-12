  • 12 Июня, 12:27
  • BAIGENEWS

В Астане пожарные откачали угоревшего домашнего котёнка

Сегодня, 11:12
АВТОР
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art.mau.ru Сегодня, 11:12
Сегодня, 11:12
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Фото: art.mau.ru

Столичные огнеборцы спасли домашнего котенка из огня, передаёт BaigeNews. Накануне в Астане в одном из многоквартирных жилых домов произошло возгорание квартиры.

Спасатели Жаслан Жакенов и Денис Чайковский из огня спасли домашнее животное, которое было без сознания. Откачать хвостатого спасатели смогли с помощью дыхательного аппарата.

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