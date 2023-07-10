В Астане осуждены организатор и его пособники за выписку фиктивных счетов-фактур

Фото: с сайта 24.kz

Обвиняемые получили реальные тюремные сроки.

10 июля 2023 года межрайонным судом по уголовным делам Астаны осуждены организатор и его пособники за выписку фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, передаёт Baigenews.kz.

Судом установлено, что О., при пособничестве А., Қ., С. и Н., в группе лиц по предварительному сговору, в период 2020-2022 годов организовал выписку счетов – фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, от имени 7 подконтрольных ему предприятий, причинив при этом государству особо крупный ущерб на сумму более 773 млн. тенге, которые не были уплачены предприятиями-контрагентами в виде налогов.

При этом О., как организатор преступления выписывал через подконтрольные ему фиктивные счета-фактуры, подыскивал контрагентов, нуждающихся в таких услугах, обговаривал с ними условия сделок.

В свою очередь, А., в силу того, что ранее являлся сотрудником органов государственных доходов оказывал содействие О., в регистрации и ликвидации этих предприятий, консультировал по налоговой части, Қ., С., и Н., по просьбе организатора, открыли на имена своих знакомых, а также на случайных людей, подконтрольные предприятия, а Қ. еще и занимался обналичиванием денежных средств, поступающих на счета этих предприятий.

Вина осужденных доказана, показаниями свидетелей, результатами специальных оперативных мероприятий, негласных следственных действий, заключениями судебных экспертиз, которыми установлен размер причиненного ущерба.

Организатор и пособники признаны виновными по ст.216 ч.3 УК.

Санкция ч.3 ст.216 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Приговором суда О. как организатор осужден к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

Его пособники А., Қ., С. и Н., осуждены к 3 годам лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

В доход государства конфисковано 15,5 млн. тенге, находившихся на счетах подконтрольных им предприятиях.

Гражданский иск по делу заявлен не был, с предприятий-контрагентов фискальными органами будет взыскана сумма недоимки.

Приговор суда не вступил в законную силу.