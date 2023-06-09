В Астане осудили 60-летнюю сотрудницу ДГД

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Руководитель отдела аудита ДГД по городу Астана осуждена по обвинению в покушении на получение взятки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт суда столицы.



По данным суда, за скорейшее завершение налоговой проверки и занижение суммы доначисления налогов А. пообещала ТОО выдать их результаты до конца декабря 2022 года за материальное вознаграждение.

Её задержали с поличным при получении у главного бухгалтера ТОО взятки в 20 миллионов тенге, из которых 200 тысяч тенге являются оригинальными банкнотами Нацбанка, а остальная часть — муляжом.

Прокурор и подсудимая заключили процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Прокурор просил назначить А. лишение свободы сроком на 4,5 года.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал чистосердечное раскаяние, признание вины и пожилой возраст посудимой (60 лет). Отягчающим обстоятельством суд признал нарушение принятой ею присяги.

Суд приговорил А. к 4,5 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Приговор не вступил в законную силу.