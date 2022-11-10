В Астане оштрафовали мужчину, 99 раз позвонившего в полицию

Фото: polisia.kz

Мужчину, который 99 раз с начала года вызывал наряд полиции, оштрафовали в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Все вызовы незамедлительно отрабатывались, однако лишь единичные сообщения получили подтверждения и требовали вмешательства силовиков.

"Большая часть звонков оказались ложными, а ведь на каждый вызов выезжали комплексные силы полиции, в некоторых случаях и следственно-оперативные группы отвлекались на фейковую информацию", — сообщили в департаменте полиции.

Например, от мужчины поступило несколько звонков о том, что рядом с супермаркетом по проспекту Абая ходит неизвестный с ножом и кидается на людей.

"Звонивший просил ускорить вызов. На место незамедлительно выехал наряд полиции. В ходе проверки факт не подтвердился. Сотрудниками полиции личность звонившего установлена. Он сознался, что звонки совершал, находясь в нетрезвом состоянии. Нарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 438 КоАП РК с наложением штрафа в размере 30 МРП. Кроме того, на него составлен административный протокол по статье 440 КоАП РК за распитие алкогольных напитков в общественном месте", — уточнили в ведомстве.

Департамент полиции Астаны готовит материал в гражданский суд для взыскания ущерба.