В Астане оправдали обвинённого в превышении полномочий полицейского

29 октября 2024 года судебной коллегией по уголовным делам суда г. Астаны в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудника полиции Байбазарова Д., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение столичного суда.

Ранее приговором межрайонного суда по уголовным делам г. Астаны от 26 сентября 2024 года Байбазаров Д. признан невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.3) ч.4 ст.362 УК "Превышение должностных полномочий, повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, совершенном в целях извлечения выгод и преимуществ для себя", и оправдан за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

"Суд первой инстанции пришел к выводу, что стороной обвинения не представлено доказательств, свидетельствующих о явном превышении власти и должностных полномочий со стороны Байбазарова Д., обвинение построено только на противоречивых показаниях потерпевшей. Согласно ч.4 ст.19 УПК, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и должен быть подтвержден достаточной совокупностью допустимых и достоверных доказательств", ― говорится в информации суда.

В апелляционном ходатайстве прокурор и в апелляционной жалобе представитель потерпевшей просили отменить оправдательный приговор и вынести обвинительный приговор.

"Поскольку в ходе судебного следствия обвинение не нашло своего подтверждения и было опровергнуто исследованными в суде доказательствами, отсутствует причинно-следственная связь между инкриминируемыми Байбазаровым Д. действиями и наступившими для потерпевшей последствиями, оправдательный приговор оставлен без изменения, апелляционное ходатайство прокурора и апелляционная жалоба представителя потерпевшей – без удовлетворения", ― добавили в суде.

Приговор вступил в законную силу.