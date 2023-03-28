В Астане ограничили подачу воды из-за быстрого роста населения

Из-за роста населения в столице не хватает питьевой воды, передаёт BaigeNews.kz. В "Астана су арнасы" заявили о вынужденных мерах по регулированию давления воды

"В связи с ростом населения города и интенсивной застройкой столицы наблюдается дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды", - сообщили в компании.

Там уточнили время снижения давления воды.

С 04:30 до 09:30 - давление воды будет на повышенном режиме

с 09:30 до 12:00 на пониженном давлении

с 12:00 до 14:00 - на повышенном давлении

с 14:00 до 18:00- на пониженном давлении

с 18:00 до 00:00 - на повышенном давлении

с 00:00 до 04:30 - на пониженном давлении

"Эти меры будут приниматься до запуска новой НФС. Строительство насосно-фильтровальной станции началось осенью 2021 года. Её мощность в 105 тысяч куб. м/сутки увеличит подачу водоснабжения всего города. Завершение строительства новой НФС - лето текущего года", - сообщили в "Астана су арнасы".

В компании попросили всех потребителей рационально использовать воду, чтобы минимизировать негативное влияние на качество и количество поступающей воды в дом.