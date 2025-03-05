В Астане планируют изменить правила регистрации жильцов в квартирах, ограничив количество прописанных на определенной площади. Об этом сообщил заместитель акима столицы Ерсин Отебаев, передает BaigeNews.kz.

По словам Отебаева, измененные нормы позволят регистрировать на 10 квадратных метрах только близких родственников супругов – их родителей, братьев и сестер. Если площадь позволяет, возможна регистрация и для дальних родственников. Минимальный расчет – до пяти человек на 10 квадратных метрах.

"Если семья многодетная, например, у супруги 10 братьев, то все, кто относятся к категории близких родственников, имеют право на регистрацию в рамках этих 10 квадратных метров", – пояснил он.

Проблема "резиновых" квартир

Журналисты спросили чиновника о квартирах, где прописаны сотни людей. Отебаев подтвердил, что такие случаи действительно есть.

"Есть квартиры, где зарегистрировано 300 человек, а в отдельных случаях – даже до 1000", – сообщил он.

При этом он уточнил, что уже существующие "резиновые" квартиры не попадут под регулирование и останутся в текущем состоянии.

По словам заместителя акима, они есть по всему городу. Особенно много таких квартир в районе ТЦ "Артем", где часто проживают рабочие мигранты. Однако проблема затрагивает и другие районы, включая Левый берег.

Отебаев отметил, что официальное население столицы составляет 1 миллион 529 тысяч человек. Однако точное число людей, проживающих без регистрации, пока неизвестно. Чиновник также прокомментировал ситуацию с поселками вокруг города. По его словам, сейчас официально существуют только дачные массивы.

"Сейчас у нас есть только дачные массивы. Ранее, лет 15 назад, эта проблема была острее, но на данный момент ситуация изменилась", – заверил он.

Напомним, заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин прокомментировал ситуацию с регистрацией жителей в Астане, нагрузкой на городскую инфраструктуру и правом граждан на выбор места жительства. По словам Жумангарина, окончательное решение по вопросам прописки и миграции должно принимать маслихат Астаны с учетом особенностей столицы.