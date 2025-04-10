С 10 по 30 апреля 2025 года в Астане временно ограничат движение автотранспорта в связи с проведением тренировок военной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны РК, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятия будут проходить по понедельникам, средам и пятницам в первой половине дня на территории "Индустриального городка" в рамках подготовки к Военному параду, приуроченному к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Временно ограничат движение на следующих улицах:

ул. Акжол

ул. Карашыганак

ул. Буйрат "Рекомендуем гражданам заранее планировать свои маршруты, учитывать изменения в организации движения и соблюдать указания сотрудников правоохранительных органов", — отметили в ведомстве.

Движение и проход на указанных участках будут открываться сразу после завершения репетиций.

Минобороны приносит извинения за временные неудобства и благодарит жителей и гостей столицы за понимание.

Ранее мы сообщали о том, как готовятся к масштабному военному параду в Астане.