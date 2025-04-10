  • 10 Апреля, 11:24
  • BAIGENEWS

В Астане ограничат движение из-за военных тренировок перед Парадом Победы

Минобороны предупредило о перекрытиях в Астане с 10 по 30 апреля.

Сегодня, 10:45
АВТОР
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Министерство обороны Республики Казахстан Сегодня, 10:45
Сегодня, 10:45
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Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

С 10 по 30 апреля 2025 года в Астане временно ограничат движение автотранспорта в связи с проведением тренировок военной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны РК, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятия будут проходить по понедельникам, средам и пятницам в первой половине дня на территории "Индустриального городка" в рамках подготовки к Военному параду, приуроченному к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Временно ограничат движение на следующих улицах:

  • ул. Акжол

  • ул. Карашыганак

  • ул. Буйрат

"Рекомендуем гражданам заранее планировать свои маршруты, учитывать изменения в организации движения и соблюдать указания сотрудников правоохранительных органов", — отметили в ведомстве.

Движение и проход на указанных участках будут открываться сразу после завершения репетиций.

Минобороны приносит извинения за временные неудобства и благодарит жителей и гостей столицы за понимание.

Ранее мы сообщали о том, как готовятся к масштабному военному параду в Астане.

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