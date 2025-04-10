В Астане ограничат движение из-за военных тренировок перед Парадом Победы
Минобороны предупредило о перекрытиях в Астане с 10 по 30 апреля.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 10 по 30 апреля 2025 года в Астане временно ограничат движение автотранспорта в связи с проведением тренировок военной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны РК, передаёт BaigeNews.kz.
Мероприятия будут проходить по понедельникам, средам и пятницам в первой половине дня на территории "Индустриального городка" в рамках подготовки к Военному параду, приуроченному к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Временно ограничат движение на следующих улицах:
-
ул. Акжол
-
ул. Карашыганак
-
ул. Буйрат
"Рекомендуем гражданам заранее планировать свои маршруты, учитывать изменения в организации движения и соблюдать указания сотрудников правоохранительных органов", — отметили в ведомстве.
Движение и проход на указанных участках будут открываться сразу после завершения репетиций.
Минобороны приносит извинения за временные неудобства и благодарит жителей и гостей столицы за понимание.
Ранее мы сообщали о том, как готовятся к масштабному военному параду в Астане.
Самое читаемое
- Казахстанец арестован в Южной Корее с 2000 дозами "наркотика для зомби"
- Девушка сбросилась с многоэтажки в Алматы на глазах у очевидцев
- Ботанический сад закрыли после разрушительного урагана в Алматы
- Казахстанка отсудила компенсацию за незаконное задержание в аэропорту
- Токаев провёл совещание в связи с изменением ситуации на мировых рынках