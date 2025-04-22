В Астане официально завершили отопительный сезон
В столице начинается масштабное отключение тепла.
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Как сообщили в столичном акимате, поэтапное завершение отопительного периода стартовало с 21 апреля. В первую очередь батареи остывают в жилых домах, далее — в социальных объектах и административных зданиях, передаёт BaigeNews.kz.
Это решение принято на фоне устойчивого потепления: по данным "Казгидромета", в ближайшие дни дневная температура в столице поднимется до +21...+23 °C. Несмотря на дождливую и грозовую погоду, столичный воздух уже по-весеннему тёплый, особенно в дневные часы.
Однако синоптики предупреждают: погода ещё может преподнести сюрпризы. Ночью возможны кратковременные похолодания и даже заморозки в северных и центральных регионах страны.
Ранее мы писали о том, что в 12 регионах Казахстана завершился отопительный сезон.
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