В Астане объявлены победители международных соревнований по лёгкой атлетике

В Астане завершился первый международный турнир Astana Indoor meet for Amin Tuyakov prizes, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры министерства туризма и спорта РК.

В соревнованиях по лёгкой атлетике принимали участие 136 атлетов из 45 стран. Среди них были четыре олимпийских чемпиона, 10 чемпионов мира, три чемпиона Европы, один чемпион Азии и два действующих рекордсмена планеты.

Победители турнира получили прямую путёвку на чемпионат мира в закрытых помещениях, который весной пройдёт в Глазго (Шотландия).

Победители соревнований среди мужчин:

- прыжки с шестом: Арманд Дуплантис (5.80 метра).;

- толкание ядра: Скотт Линкольн (20.81 метра);

- бег на 60 метров: Демек Кемп (6,55 секунды);

- бег на 60 метров с препятствиями: Жунхю Лю (7.58 секунды);

- бег на 400 метров: Инаки Канал (46.36 секунды);

- бег на 3000 метров: Самуэл Тефера (Эфиопия) — 7:33.80.

Победители соревнований среди женщин:

- прыжки в высоту: Урте Байкстайт (1.92 метра);

- прыжки в длину: Милиса Гардасевич (6.45 метра);

- бег на 60 метров: Антоник Страчан (Багамские острова) — 7.21 секунды;

- бег на 60 метров с препятствиями: Тоби Амусан (7.77 секунды);

- бег на 400 метров: Катиа Азеведо (52.64 секунды);

- бег на одну милю (1,6 км): Дирибе Уелтежи (Эфиопия) — 4:23.76.

Из казахстанских спортсменов наилучший результат показала бронзовый призер ЧМ в закрытых помещениях по прыжкам в высоту Надежда Дубовицкая (второе место) с показателем 1,90 метра.