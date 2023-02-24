В Астане объявили приём документов на арендное жильё

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С 27 февраля в столичном "Центре жилья" стартует приём документов на получение арендного жилья с правом выкупа в Астане через АО "Казахстанская жилищная компания" (КЖК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Сообщается, что отбор будет проводиться по ранее объявленному конкурсу. В программе могут принять участие граждане, состоящие в очереди на жильё по любой категории и являющиеся работниками таких сфер как:

Образование; Здравоохранение; Культура; Спорт; Социальная защита (эти предприятия и учреждения должны быть подведомственны акимату города Астаны); Департамент полиции города Астаны и его ведомства; Департамент чрезвычайных ситуаций города Астаны и его ведомства.

"Количество выделяемых квартир – 50. Стоимость аренды за один квадратный метр – 1455 тенге, максимальный срок аренды – до 20 лет с правом выкупа. Жильё переходит в собственность арендатора по истечению срока аренды. Есть возможность привлечения гарантов при недостаточности доходов", - говорится в опубликованном в пятницу, 24 февраля, сообщении.

Квартиры расположены в малоэтажном жилом комплексе в жилом массиве Коктал, по улице 12-95, дом 12/1.

Оставлять заявки можно с 10:00 утра 27 февраля до 23:59 часов 3 марта на портале qatysu.zhilfond.kz.

Список необходимых документов для подачи документов:

Ключ ЭЦП; Сканированный вариант справки с места работы на фирменном бланке учреждения, выданной не позднее 10 дней на момент подачи заявки.

Претендовать можно на любой тип (1,2,3-комнатная) квартиры, независимо от состава семьи. Однако одобрение на получение выбранного типа квартиры напрямую зависит от платёжеспособности кандидата. Отбор будет проходить согласно дате постановки на очередь.

Программа реализуется в два этапа:

Подача заявки на участие и отбор согласно дате постановки на очередь; После прохождения конкурса по дате постановки на очередь нужно пройти процедуры платёжеспособности в Казахстанской Жилищной Компании (8 800 080-44-48 телефон КЖК).

Результаты будут опубликованы на сайте zhilfond.kz, управления жилья — gov.kz и в аккаунтах Центра жилья в социальных сетях.