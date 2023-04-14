В Астане объяснили, почему выкопали посаженное президентом Азербайджана дерево

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В районном акимате Астаны рассказали, почему решили выкопать и пересадить дерево, посаженное в Ботаническом саду столицы президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил заместитель района Есиль города Астаны Дарменияр Кыдырбекулы, место для посадки саженцев оказалось неудачным, и чтобы деревья прижились, агрономы рекомендовали пересадить их подальше от дороги.

В акимате отметили, что пересадка не повредила саженцам.

"В рамках официального визита президента Азербайджана в Астану в торжественной обстановке была открыта улица Гейдара Алиева. Было высажено пять елей вдоль улицы Бухар Жырау на пересечении улицы Гейдара Алиева. Агрономами нам было рекомендовано пересадить эти ели в зону более подходящую для роста хвойных сортов деревьев буквально в ста метрах от места посадки главного дерева ботаническом саду. А на место высаженных деревьев нами были посажены липы и можжевельники, так как липа лучше приживается вдоль магистральной дороги, также хорошо поддаётся кронированию, что создаёт хороший эстетический вид", — сказал заместитель района Есиль города Астаны Дарменияр Кыдырбекулы.

Напомним, дерево в Ботаническом саду столицы президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев посадил в присутствии Касым-Жомарта Токаева во время своего официального визита в Казахстан.