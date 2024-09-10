В Астане обсуждают преимущества мирного атома

В Астане проходит Круглый стол на тему "Преимущества применения мирного атома". Эксперты обменялись мнениями по проекту строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент BaigeNews.

В связи с экологической ситуацией в мире строительство угольных станций в последнее время становится проблематичным. Международные финансовые институты уже не выделяют финансовые средства на реализацию таких проектов.

Однако Казахстан должен уже сегодня определиться и сделать выбор, поскольку угольные станции имеют высокий износ и постоянно требует ремонта.

"Вообще есть статистика, что если мы сравниваем одинаковые мощности угольной и атомной станции, то сокращение выбросов углекислого газа будет до 7 млн тонн. В среднем цифра от 3 до 7 млн тонн. В целом необходимо и помнить, что у угольных станций очень большое количество золы. У атомных станций есть радиоактивные отходы. Это тоже нельзя забывать. В мире эксплуатируется 415 реакторов, и во всех этих атомных станциях есть как отработавшее ядерное топливо, так и радиоактивные отходы. Однако все технологии уже разработаны. Технологии обращения именно с отработавшим ядерным топливом в Казахстане тоже есть, с радиоактивными отходами есть", - сообщила заместитель директора Департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Гульмира Мурсалова.

В мире 415 реакторов, наибольшее количество в США, во Франции, в Китае.