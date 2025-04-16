Участники II Центрально-Азиатского медиафорума затронули тему информационной безопасности, правовой защиты журналистов и совместной борьбы с распространением фейков, передает BaigeNews.kz.

Одним из ключевых вопросов стало формирование устойчивого медиапространства, основанного на принципах ответственности, этики и достоверности.

Как было отмечено в выступлении заместителя министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики правовое регулирование деятельности журналистов должно обеспечивать как свободу слова, так и защиту от манипуляций и распространения дезинформации.

"Законодательство Кыргызской Республики регулирует деятельность журналистов, устанавливая их права, обязанности и меры ответственности за нарушения. Это создает правовые гарантии защиты профессиональной деятельности журналистов", - подчеркнул он.

Отдельно спикер остановился на проблеме распространения недостоверной информации в интернете, которая, по его словам, требует жёсткого регулирования.

"Распространение фейков угрожает не только репутации отдельных лиц, но и подрывает общественное доверие. Важнейшей задачей является формирование единого подхода к ответственности как медиа, так и цифровых платформ, распространяющих контент", - отметил представитель Кыргызстана.

Он также призвал к развитию медиаграмотности среди граждан, особенно молодёжи, чтобы усилить устойчивость общества к манипуляциям и фейковым материалам.

"Нужно обучать население навыкам критического мышления и анализа информации. Это поможет минимизировать риски и усилить защиту от дезинформации", - сказал он.

По его словам, развитие единого информационного пространства невозможно без создания эффективных механизмов кибербезопасности и формирования цифровой культуры. При этом ответственность за качество информации лежит не только на СМИ, но и на блогерах, владельцах платформ и других распространителях, говорит Марат Тагаев.

"Каждый, кто публикует информацию, должен осознавать возможные последствия. Важно придерживаться принципов достоверности, этичности и уважения к аудитории", - подчеркнул он.

Также была затронута тема культурного единства народов региона. Представитель Кыргызстана отметил, что освещение вклада представителей разных этносов в развитие стран Центральной Азии способствует формированию уважения, солидарности и укреплению братских связей между государствами.

"Мы должны продвигать идеи взаимного уважения, терпимости и общности будущего. Это особенно важно для воспитания молодёжи и формирования устойчивой, открытой общественной среды", - добавил он.

В завершение он выразил уверенность, что инициативы, озвученные в ходе форума, найдут практическое воплощение и станут основой для ещё более тесного сотрудничества стран региона в информационной и гуманитарной сферах.