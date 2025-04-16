В Астане обсудили ответственность медиа и борьбу с фейками
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Участники II Центрально-Азиатского медиафорума затронули тему информационной безопасности, правовой защиты журналистов и совместной борьбы с распространением фейков, передает BaigeNews.kz.
Одним из ключевых вопросов стало формирование устойчивого медиапространства, основанного на принципах ответственности, этики и достоверности.
Как было отмечено в выступлении заместителя министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики правовое регулирование деятельности журналистов должно обеспечивать как свободу слова, так и защиту от манипуляций и распространения дезинформации.
"Законодательство Кыргызской Республики регулирует деятельность журналистов, устанавливая их права, обязанности и меры ответственности за нарушения. Это создает правовые гарантии защиты профессиональной деятельности журналистов", - подчеркнул он.
Отдельно спикер остановился на проблеме распространения недостоверной информации в интернете, которая, по его словам, требует жёсткого регулирования.
"Распространение фейков угрожает не только репутации отдельных лиц, но и подрывает общественное доверие. Важнейшей задачей является формирование единого подхода к ответственности как медиа, так и цифровых платформ, распространяющих контент", - отметил представитель Кыргызстана.
Он также призвал к развитию медиаграмотности среди граждан, особенно молодёжи, чтобы усилить устойчивость общества к манипуляциям и фейковым материалам.
"Нужно обучать население навыкам критического мышления и анализа информации. Это поможет минимизировать риски и усилить защиту от дезинформации", - сказал он.
По его словам, развитие единого информационного пространства невозможно без создания эффективных механизмов кибербезопасности и формирования цифровой культуры. При этом ответственность за качество информации лежит не только на СМИ, но и на блогерах, владельцах платформ и других распространителях, говорит Марат Тагаев.
"Каждый, кто публикует информацию, должен осознавать возможные последствия. Важно придерживаться принципов достоверности, этичности и уважения к аудитории", - подчеркнул он.
Также была затронута тема культурного единства народов региона. Представитель Кыргызстана отметил, что освещение вклада представителей разных этносов в развитие стран Центральной Азии способствует формированию уважения, солидарности и укреплению братских связей между государствами.
"Мы должны продвигать идеи взаимного уважения, терпимости и общности будущего. Это особенно важно для воспитания молодёжи и формирования устойчивой, открытой общественной среды", - добавил он.
В завершение он выразил уверенность, что инициативы, озвученные в ходе форума, найдут практическое воплощение и станут основой для ещё более тесного сотрудничества стран региона в информационной и гуманитарной сферах.
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