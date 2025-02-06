В Астане состоялась встреча высокого уровня, посвящённая 30-летию Пекинской декларации и 25-летию резолюции 1325 Совета Безопасности ООН "Женщины. Мир. Безопасность". Это ключевые международные документы, направленные на расширение прав женщин и обеспечение гендерного равенства, передаёт BaigeNews.kz.

В ней приняли участие руководители госорганов стран Центральной Азии, заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева, председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, региональный директор офиса "ООН-женщины" для стран Европы и Центральной Азии Белен Санс Луке, представители гражданского общества.

В приветственном слове министр культуры и информации, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Аида Балаева подчеркнула, что с момента присоединения к Пекинской декларации в 1995 году Казахстан взял уверенный курс на формирование устойчивой гендерной политики, успешно комбинируя национальные и международные приоритеты.

"Этот процесс, прежде всего, основывается на чётко выстроенной системе институциональных механизмов. Масштабная конституционная реформа, инициированная президентом Касым-Жомартом Токаевым в 2022 году, восстановила Конституционный суд и утвердила Институт уполномоченного по правам человека. Я особо подчёркиваю важность этих изменений, поскольку усиление правозащитных институтов создает более надежные условия для продвижения и защиты гендерного равенства", - отметила Аида Балаева.

В этих же целях в Казахстане действует Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Кроме того, Указом Главы государства в 2023 году создан Институт советников глав регионов по гендерным вопросам. При этом ключевым государственным органом, отвечающим за формирование и реализацию гендерной политики в Казахстане, является Министерство культуры и информации, в составе которого действует профильный комитет.

Региональный директор офиса "ООН-женщины" для стран Европы и Центральной Азии Белен Санс Луке дала высокую оценку гендерной политике Казахстана и стран ЦА. Она отметила положительную динамику и выразила уверенность, что цели Пекинской декларации будут достигнуты в полной мере во всем мире.

"Я искренне горжусь тем, чего вы смогли добиться для женщин и девочек в ваших странах. Мы будем добиваться того, чтобы все женщины и девочки имели свободу, возможности и права. Мы видим и высоко оцениваем прогресс, достигнутый в рамках согласованных на межправительственном уровне договорённостей", - сказала Белен Санс Луке.

Пекинская декларация принята на четвертой Всемирной конференцией по положению женщин в 1995 году. В документе изложены стратегические действия для расширения прав и возможностей женщин и девочек в 12-ти важнейших проблемных областях и указаны пути их решения.

Резолюция 1323 "Женщины. Мир. Безопасность" принята в 2000 году в целях эффективного участия женщин в принятии решений, касающихся мира и безопасности.