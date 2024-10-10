В Астане некоторые автобусы будут ходить по-новому

Об изменениях в работе общественного транспорта объявили в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 5, 5А, 8, 32, 46, 49, 120. С изменённой схемой движения можете ознакомиться на картинках", ― говорится в сообщении пресс-службы компании CTS.

Жителям и гостям Астаны необходимо заранее планировать свои маршруты.