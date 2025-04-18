В Астане по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата по принципу меритократии назначен аким района Сарыарка, передаёт BaigeNews.kz. Им стал Жанасыл Шаукентаев, экс-заместитель руководителя ГУ "Аппарат акима города Астаны".

С ноября 2014 года занимал разные должности в акимате города Астаны: в Управлении земельных отношений города, в Аппарате акима города, Управлении государственного архитектурно-строительного контроля города и др. В последние годы занимал должности руководителя государственно-правового отдела ГУ "Аппарат акима города Астаны", заместителя руководителя ГУ "Аппарат акима города Астаны".

В рамках поручений Главы государства акимом Астаны Женисом Касымбеком поставлен ряд задач по развитию района и жилых массивов.

Ранее мы сообщали, что новым акимом Косшы стал Азамат Капышев.