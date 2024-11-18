В Астане назначен аким района Алматы
Сегодня, 10:33
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Сегодня, 10:33Сегодня, 10:33
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По согласованию с администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата 39-летний Рустем Тауекелов назначен акимом района Алматы, передаёт BaigeNews.kz. До назначения занимал должность руководителя ТОО "Елорда құрылыс компаниясы".
Трудовую деятельность начал в Агентстве РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. В разные годы работал руководителем ТОО "Балкантау KZ", заместителем директора ТОО "Елорда құрылыс компаниясы", заместителем Председателя Правления ТОО "City Transportation Systems".
С октября 2022 года занимал должность руководителя ТОО "Елорда құрылыс компаниясы".
В рамках поручений Главы государства перед акимом района Алматы поставлен ряд задач по развитию района и жилых массивов.
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