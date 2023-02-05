В Астане наказали родителей девочки, которая пришла в школу в три часа ночи

Фото: скриншот с видео Instagram/astana_sergek

В три часа ночи, проезжавшие мимо жители столицы, засняли на видео маленькую девочку с рюкзаком, которая стояла возле школы. На ролик в соцсетях отреагировали полициейские, передаёт BaigeNews.kz.

По данным департамента полиции Астаны, неравнодушные водители позвонили по номеру "102" 3 февраля в 3:26.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана Сергек 24/7 (@astana_sergek)

Стражи порядка разыскали родителей школьницы, чтобы спросить, почему ребёнок оказался ночью на улице без взрослых.

"Сотрудники полиции выяснили, что девочка проснулась в три часа ночи, одевшись, направилась в школу, так как время на домашних часах показывало семь утра. Факт отсутствия дочери дома родители узнали от полицейских. Законный представитель девочки привлечен к административной ответственности. С этой семьёй проведена профилактическая беседа", — рассказали в полиции.

Стражи порядка поблагодарили неравнодушных прохожих, которые позвонили в полицию и попросили родителей контролировать местонахождение своих детей.