В Астане наградили школьников, победивших в республиканском дебатном турнире

В Астане завершился Республиканский дебатный турнир среди школьников на кубок министерства просвещения. 27 призёров получили планшеты, сотовые телефоны и ноутбуки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На республиканском этапе в интеллектуальных соревнованиях принимали участие более 100 школьников - победителей областных турниров.

Первое место и кубок министерства просвещения завоевали в казахской, русской и английской лигах команды Павлодарской и Актюбинской областей. Лучшими спикерами стали Оралғазы Ақниет (город Семей), Мурзадилова Арухан (город Астана), Абдусаматова Севинч (Туркестанская область).

"Я принимал активное участие в дебатах в студенческие годы и знаю, что дебаты дают очень много важных компетенций и навыков. Когда ты готовишься к дебатам, ты учишься смотреть на любую проблему не только с одной стороны, как удобно или привычно воспринимать информацию. Ты учишься смотреть критически и видеть как положительные, так и негативные стороны. Взвешивать все "за" и "против". Это очень важно. Сейчас, когда дети часто используют гаджеты, важно, чтобы наши школьники умели аргументировать свою позицию, критически мыслить, работать в команде", - сказал Асхат Аймагамбетов.