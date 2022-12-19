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Минпросвещения РК 19 Декабря, 10:44
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19 Декабря, 10:44
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Фото: Минпросвещения РК

В Астане наградили школьников, победивших в республиканском дебатном турнире

В Астане завершился Республиканский дебатный турнир среди школьников на кубок министерства просвещения. 27 призёров получили планшеты, сотовые телефоны и ноутбуки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

На республиканском этапе в интеллектуальных соревнованиях принимали участие более 100 школьников - победителей областных турниров.

Первое место и кубок министерства просвещения завоевали в казахской, русской и английской лигах команды Павлодарской и Актюбинской областей. Лучшими спикерами стали Оралғазы Ақниет (город Семей), Мурзадилова Арухан (город Астана), Абдусаматова  Севинч (Туркестанская область).

"Я принимал активное участие в дебатах в студенческие годы и знаю, что дебаты дают очень много важных компетенций и навыков. Когда ты готовишься к дебатам, ты учишься смотреть на любую проблему не только с одной стороны, как удобно или привычно воспринимать информацию. Ты учишься смотреть критически и видеть как положительные, так и негативные стороны. Взвешивать все "за" и "против". Это очень важно. Сейчас, когда дети часто используют гаджеты, важно, чтобы наши школьники умели аргументировать свою позицию, критически мыслить, работать в команде", - сказал Асхат Аймагамбетов.

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#дебаты #Минпросвещения #школьники #награждение
BaigeNews.kz
19 Декабря, 10:44
277
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