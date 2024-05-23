В Астане наградили школьника за спасение пятилетного мальчика

23 мая в Астане в соответствии с приказом министра по чрезвычайным ситуациям нашей страны Чингиса Аринова за проявленное мужество и самоотверженность при спасении были награжден учащийся 7-класса школы-гимназии №31 Акан Акимжанов, передаёт BaigeNews.

На школьном собрании начальник ДЧС Астаны Марат Кульдиков наградил Акана Акимжанова и его родителей благодарственными письмами министра по ЧС РК и вручил ценные подарки.

"Благодаря героическому подвигу Акана спасена человеческая жизнь. Каждый ребенок, каждый гражданин, проявляя свое мужество и героизм, сможет прийти на помощь в трудную минуту, тогда он настоящий-спасатель. Спасибо родителям и коллективу школы, что воспитали такого ребенка", - отметил начальник ДЧС города Марат Кульдиков.

Напомним, 20 мая, находясь во дворе многоэтажек в Астане, он увидел ребенка, висящего на перилах балкона на 4 этаже, и поспешил на помощь. Оперативно поднялся на 4 этаж и смелым поступком спас 5-летнего мальчика и предотвратил возможную трагедию.