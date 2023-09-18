В Астане наградили победителей конкурса трудовых династий

В столице Казахстана наградили победителей регионалного этапа конкурса "Еңбек Жолы", передает BaigeNews.kz.

"Если 25 лет назад в столице рабочая сила составляла 170 тысяч человек, то на сегодняшний день эта цифра выросла в более чем 4 раза и составила порядка 700 тысяч человек или 71% от общего числа населения. Если все жители города будут поддерживать эту тенденцию и брать пример с наших сегодняшних конкурсантов, то мы достигнем всех поставленных задач по улучшению благосостояния общества", - отметил заместитель акима Астаны Есет Байкен.

В этом году первое место в конкурсе заняла династия Амангельдиновых, почти 800 лет трудящаяся в железнодорожной сфере.

"Я представляю четвертое поколение нашей династии. Ее основатель, Амангельдинов Орыспек, был строителем Турксиба. Он начал свой трудовой путь в 1919. Думаю, мы победили благодаря длительной преемственности и большому стажу. При этом почти все члены нашей династии в свое время были награждены за вклад в развитие железнодорожной отрасли", - рассказала менеджер департамента управления человеческими ресурсами АО НК "КТЖ" Лейла Амангельдинова.

Конкурс состоит из 3 номинаций: "Лучшая трудовая династия" — выбирается самая многочисленная династия с самым продолжительным трудовым стажем, имеющая наибольшее количество наград; "Лучший молодой работник производства" — победителем становится самый активный и трудолюбивый работник производства со стажем работы не более 5 лет; "Лучший наставник работающей молодежи" — самый высокоэффективный наставник со стажем работы не менее 20 лет.

В этом году на участие в региональном этапе было принято 80 заявок.

По итогам конкурса первое место в номинации "Лучшая трудовая династия" заняла династия Амангельдиновых АО "НК "ҚТЖ".

"Лучшим молодым работником производства" признана инженер II категории АО "Астана-РЭК" Айнур Байбатырова.

В номинации "Лучший наставник работающей молодежи" победила учитель истории ГКП на ПХВ "Школа-лицей №38 акимата Астаны Гульзия Иманбаева.

Победители регионального этапа представят столицу на республиканском этапе конкурса "Еңбек жолы".