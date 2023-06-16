В Астане наградили номинантов V республиканского конкурса "Караван доброты"

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

В столице состоялась церемония награждения номинантов V республиканского конкурса "Караван доброты", передаёт BaigeNews.kz.

Организованный Ассоциацией деловых женщин Казахстана и Фондом первого президента при поддержке акимата Астаны, этот конкурс направлен на выявление людей, проявляющих благородство и гуманизм, а также активизацию гражданских инициатив в стране.

Председатель Ассоциации деловых женщин по городу Астана Сания Ирсалиева выступила с речью на церемонии награждения.

"На добре и любви к окружающим держится мир. Людей, несущих свет и добро у нас очень много, нужно оглянуться, присмотреться друг к другу и увидеть, что вот он, тот человек, который делает мир лучше, тот, кем хочется гордиться и рассказать о нем. Для этого и создан конкурс "Караван доброты", где мы можем поделиться о щедрости души, героизме и самоотверженности героев нашего времени. Каждый год отбор участников и награждение победителей проходит с чувством гордости и восхищения теми, кто смог внести в наш мир добро, благие дела. Членами Ассоциации деловых женщин по всему Казахстану проводится большая работа, чтобы найти наших настоящих героев, людей, которые стали номинантами конкурса "Караван доброты". Члены жюри с трудом определили победителей, ведь все номинанты были достойны победы", - отметила Сания Камбаровна.

В этом году конкурс привлёк огромное количество участников со всего Казахстана, получив 969 заявок, включая 105 заявок из города Астана. Именно Астана заняла первое место по количеству призовых мест, и шесть человек из этого региона были удостоены наград на республиканской церемонии.

"Сегодня мы награждаем наших номинантов – людей с добрым сердцем. Это люди разных возрастов и профессий. Среди них те, кто участвовал в спасении людей от гибели, активно занимаются благотворительностью, развивают культуру, занимаются улучшением окружающей среды, пишут о героях и добрых делах, помогают животным. Сегодня в этом зале присутствую те, кто щедро и бескорыстно совершает добрые дела, не ожидая наград, не требуя внимания и благодарности! Но ваши благие дела должны стать достоянием общества, ярким примером для молодого поколения!", - сказала Сания Ирсалиева.

Руководитель управления внутренней политики Астаны Даурен Бабамуратов подчеркнул активное взаимодействие столицы с Ассоциацией деловых женщин и выразил благодарность всем номинантам конкурса.

"В столице мы стараемся активно взаимодействовать со всеми неправительственными организациями, в том числе и с Ассоциацией деловых женщин. От всей души выражаю огромную благодарность всем номинантам конкурса. Ваша деятельность приносит пользу людям, а значит и всему обществу. На таких людях держится наше государство", - отметил Даурен Бабамуратов.

Участники конкурса внесли свой вклад в решение социальных и общественных проблем, а также смотивировали других своими добрыми поступками в следующих номинациях:

"Асар" - за благотворительную деятельность, связанную с сохранением народных обычаев и традиций.

"Туған жер" - за благотворительную помощь родному краю в областях образования, экологии, благоустройства и культурного наследия.

"Батыл жүрек" - за героическую смелость и самоотверженность, с возможностью выделения победителя среди работников экстренных служб.



"Мейірім жолында" - за постоянную безвозмездную помощь в течение определенного времени.



"Қайырымдылық тарихы" - за лучшее освещение благотворительности и социальных проблем в СМИ.



"Бала жүрегі" - за проявленную отвагу и участие в благотворительной деятельности участников в возрасте от 6 до 18 лет.



"Жануарға мейірім" - за защиту прав животных и пропаганду доброты и сострадания к животному миру.