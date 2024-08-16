В Астане наградили мужчину, шагнувшего за ребёнком с балкона в горящее окно

Аким Астаны Женис Касымбек наградил мужчину, спасшего девочку из горящей квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

"Встретился с Алтынбеком Алтаевым и его сыном. Мужчина при пожаре на верхнем этаже в ЖК спас девочку. Как рассказал Алтынбек, увидев горящую квартиру, он без раздумий шагнул с балкона в горящее окно. Геройский поступок мужчины восхищает и вызывает уважение! Гордимся, что наши жители - неравнодушные и готовы прийти на помощь!" - написал аким столицы в Instagram.

Ранее сообщалось о том, что в Астане ищут отважного мужчину, спасшего из горящей квартиры 15-летнюю девочку. В соцсетях появилось видео, на котором мужчина без страховки с балкона высотного здания перебирается в окно горящей квартиры. После этого он передаёт в руки пожарных подростка.

Как сообщили в департаменте по ЧС, возгорание произошло в 12-этажном жилом комплексе по улице Сыганак. В квартире на 10-м этаже загорелась мебель. Благодаря действиям храбреца и капитана гражданской защиты Серика Рахимжанова пострадавших в результате ЧП нет.