В Астане начинается первый форум работников сельского хозяйства
Сегодня, 14:43
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Сегодня, 14:43Сегодня, 14:43
79Фото: BaigeNews.kz
В работе форума ожидается участие Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
Через несколько минут в Астане начнет свою работу первый в истории страны Форум работников сельского хозяйства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
В работе Форума примут участие более 2000 аграриев со всех регионов.
Участники расчитывают, что это масштабное событие станет новым импульсом для развития не только сельского хозяйства страны, но и улучшения социально-экономического положения республики.
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