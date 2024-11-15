В Астане начинается первый форум работников сельского хозяйства

В работе форума ожидается участие Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева

Через несколько минут в Астане начнет свою работу первый в истории страны Форум работников сельского хозяйства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В работе Форума примут участие более 2000 аграриев со всех регионов.

Участники расчитывают, что это масштабное событие станет новым импульсом для развития не только сельского хозяйства страны, но и улучшения социально-экономического положения республики.