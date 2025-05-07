В Астане началась трансляция торжественного военного парада, посвящённого 80-летию Великой Победы. Масштабное мероприятие проходит в честь героев, отдавших жизни за мир и свободу, и объединяет память поколений, силу духа и национальную гордость, передаёт BaigeNews.kz.

В программе — прохождение боевых расчётов, демонстрация современной военной техники, исторические реконструкции и минута молчания в память о павших.

Парад призван не только напомнить о великом подвиге предков, но и вдохновить молодое поколение на сохранение мира и преемственности традиций.

"Сохраним память. Почтим героев. Отпразднуем вместе!" — под таким девизом проходит нынешнее шествие, ставшее знаковым событием в череде майских праздников.

Праздничное шествие проходит на площади Независимости у монумента — "Қазақ елі". В торжественном мероприятии примут участие более 4 000 военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, а также 66 самолётов и вертолётов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.

Напомним, парад транслируется в прямом эфире: на республиканских телеканалах, на LED-экранах в городах по всей стране, в социальных сетях Акорды, на официальном YouTube-канале Министерства обороны.