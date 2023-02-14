В Астане начался ремонт аварийного моста Большой кольцевой дороги через ж/д пути

Фото: t.me/qazavtojol

На Юго-Западном обходе Большой кольцевой дороги Астаны начался капитальный ремонт аварийного путепровода через железную дорогу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал QazAvtoJol.

Участок находится на четвёртом километре республиканской трассы Р-10 "Обход города Астана".

"В ходе капремонта будет выполнен целый комплекс работ: на путепроводе общей протяжённостью 140 метров сначала планируется произвести работы по разборке и демонтажу пролётного строения, всех опорных частей. Затем специалисты приступят к работам по заливке буронабивных свай, монтажу опорных частей и балок. Проектом предусмотрена высокая интенсивность движения, зафиксированная за последние пару лет — это более 15 тысяч машин в сутки", - говорится в сообщении.

Работы ведутся в две смены, задействовано порядка 70 специалистов и около 30 единиц спецтехники.

Капитальный ремонт путепровода позволит увеличить пропускную способность трассы Р-10 и в дальнейшем обеспечить безопасность движения автомобилей и поездов, отметили в компании.