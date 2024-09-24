В Астане начался отопительный сезон
Сегодня, 16:55
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Сегодня, 16:55Сегодня, 16:55
169Фото: акимат Астаны
Из-за понижения температуры воздуха акимат Астаны принял постановление о начале отопительного сезона, передаёт BaigeNews.kz.
"С 24 сентября начата поэтапная подача тепла в жилые дома. Полное подключение всех объектов планируется в течение двух-трех дней", - сообщили в пресс-службе акимата.
Ранее к отоплению подключали социальные объекты по их заявкам (школы, детские сады, поликлиники).
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