В Астане начался отопительный сезон

Из-за понижения температуры воздуха акимат Астаны принял постановление о начале отопительного сезона, передаёт BaigeNews.kz.

"С 24 сентября начата поэтапная подача тепла в жилые дома. Полное подключение всех объектов планируется в течение двух-трех дней", - сообщили в пресс-службе акимата.

Ранее к отоплению подключали социальные объекты по их заявкам (школы, детские сады, поликлиники).