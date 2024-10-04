В Астане начался IX Съезд судей

В Астане во Дворце Независимости начал свою работу IX съезд судей, в работе которого принимает участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, делегаты со всех регионов республики, руководители центральных государственных и правоохранительных органов, представители юридической общественности, НПО и международных организаций, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Главный форум судейского сообщества проводится раз в четыре года.

Накануне были решены организационные вопросы съезда. Избраны его рабочие органы: мандатная комиссия и секретариат, определён кворум делегатов и утверждён регламент съезда.

Сегодня в первой части съезда перед участниками выступят Глава государства Касым-Жомарт Токаев, председатель Верховного суда РК Асламбек Мергалиев, президент CEPEJ совета Европы Франческо Дапаскуале, президент IACA Луис Мария Палма.

Во второй части съезда планируется выступление председателя коллегии по административным делам суда Астаны Дамира Абдугалиева, судьи Актобе Досова и главы офиса программ ОБСЕ Фробарт Фолькер.

Также делегатам съезда будет озвучен отчёт ревизионной комиссии Союза судей.

Кроме того, в рамках съезда будет принят новый кодекс судейской этики и избран новый состав органов союза судей.

По итогам мероприятия будет проведён круглый стол по обсуждению стратегии развития судебного администрирования в РК с участием международных экспертов, представителей госорганов.

Напомним, VIII съезд судей выпал на карантин и был проведён 23 октября 2020 года в онлайн-режиме.