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пресс-службы Правительства РК Сегодня, 11:17
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Фото: пресс-службы Правительства РК

В Астане началось заседание глав правительств стран СНГ

В Астане началось заседание глав правительств стран СНГ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства. Участники встречи приняли участие в церемонии совместного фотографирования.

"Данная встреча — это возможность для обстоятельного обмена мнениями по взаимодействию в рамках Содружества по актуальным вопросам мировой и региональной экономической повестки дня. Позитивно оцениваем проводимую работу по углубленному партнёрству в рамках СНГ, отвечающему национальным интересам всех государств-участников. Отрадно, что в сегодняшних непростых условиях Содружество не стоит на месте, ведётся поиск новых направлений для нашего сотрудничества. Хотел бы поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за совместную успешную работу и выразить признательность Исполнительному комитету СНГ за эффективную координацию по организации мероприятий в период казахстанского председательства", — сказал премьер Казахстана Алихан Смаилов, открывая заседание. 

Напомним, в заседании участвуют главы правительств девяти стран. На заседании они рассмотрят ряд вопросов, в том числе такие как:

  • обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве Независимых Государств;
  • соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций;
  • проведение очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств;
  • проведение II Игр стран СНГ в Республике Беларусь в 2023 году;
  • соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера;
  • концепцию научно-технического и технологического сотрудничества государств — участников СНГ и план мероприятий по ее реализации;
  • концепцию цифровой трансформации отраслей химического комплекса государств — участников СНГ и план первоочередных мероприятий по её реализации;
  • межгосударственную радионавигационную программу государств — участников Содружества Независимых Государств на 2023–2026 годы;
  • межгосударственную целевую программу "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств";
  • положение о порядке аккредитации и условиях участия юридических и физических лиц в межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств — участников СНГ на период до 2030 года;
  • план приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ на 2023–2024 годы;
  • план совместных действий государств — участников Содружества Независимых Государств по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам;
  • положение об Операторе межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств — участников СНГ на период до 2030 года;
  • финансовое обеспечение деятельности органов Содружества Независимых Государств и другие. 
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BaigeNews.kz
Сегодня, 11:17
138
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