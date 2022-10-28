Фото: пресс-службы Правительства РК

В Астане началось заседание глав правительств стран СНГ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства. Участники встречи приняли участие в церемонии совместного фотографирования.

"Данная встреча — это возможность для обстоятельного обмена мнениями по взаимодействию в рамках Содружества по актуальным вопросам мировой и региональной экономической повестки дня. Позитивно оцениваем проводимую работу по углубленному партнёрству в рамках СНГ, отвечающему национальным интересам всех государств-участников. Отрадно, что в сегодняшних непростых условиях Содружество не стоит на месте, ведётся поиск новых направлений для нашего сотрудничества. Хотел бы поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за совместную успешную работу и выразить признательность Исполнительному комитету СНГ за эффективную координацию по организации мероприятий в период казахстанского председательства", — сказал премьер Казахстана Алихан Смаилов, открывая заседание.

Напомним, в заседании участвуют главы правительств девяти стран. На заседании они рассмотрят ряд вопросов, в том числе такие как: