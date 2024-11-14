В Астане началось строительство депо LRT

В Астане проект LRT выходит на этап возведения ключевого инфраструктурного объекта — депо. Оно расположится на территории площадью 16,84 га в районе Международного аэропорта. Этот объект, заявили столичные власти, станет важным центром для обслуживания и управления системой LRT, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата Астаны.

"Общая площадь зданий депо составит около 80 тыс. кв. м., где будут размещены все необходимые объекты для полноценного технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Комплекс включает здание для мойки вагонов, склады запасных частей и оборудования, специализированную технику для поддержания и ремонта путей, а также административные помещения для обучения и повышения квалификации персонала", - говорится в информации акимата.

На территории депо также будет создан Центр управления беспилотными поездами.

"Инновационная система автоматизированного управления позволит значительно повысить безопасность и эффективность LRT, автоматизируя такие процессы, как запуск, торможение и остановка на станциях, и минимизируя влияние человеческого фактора", - добавили в городской администрации.

В связи с завершением основных строительных работ по эстакаде, в соответствии с технологией строительства, работы по проекту LRT в зимний период будут сконцентрировано на возведении депо, резюмировали в акимате Астаны.

Ранее сообщалось, что персонал начали набирать для работы LRT в Астане.