В Астане началось совместное заседание палат парламента

Депутаты Мажилиса и Сената Парламента Казахстана подведут итоги второй сессии Парламента РК восьмого созыва, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сегодня на повестке один вопрос: о закрытии второй сессии Парламента Республики Казахстан восьмого созыва и парламентских каникулах.

В совместном заседании палат Парламента принимают участие 48 депутатов Сената и 96 депутатов Мажилиса, премьер-министр РК и члены Правительства, руководители Администрации Президента, государственных органов, национальных холдингов, члены ЦИК.