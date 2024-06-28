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В Астане началось совместное заседание палат парламента

Сегодня, 10:07
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parlam.kz Сегодня, 10:07
Сегодня, 10:07
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Фото: parlam.kz

Депутаты Мажилиса и Сената Парламента Казахстана подведут итоги второй сессии Парламента РК восьмого созыва, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сегодня на повестке один вопрос: о закрытии второй сессии Парламента Республики Казахстан восьмого созыва и парламентских каникулах.

В совместном заседании палат Парламента принимают участие 48 депутатов Сената и 96 депутатов Мажилиса, премьер-министр РК и члены Правительства, руководители Администрации Президента, государственных органов, национальных холдингов, члены ЦИК.

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