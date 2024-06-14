В Астане началось совместное заседание палат парламента
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Депутаты мажилиса и сената Казахстана обсудят вопросы внесения изменений и дополнений в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей РК", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По данным пресс-службы мажилиса, сегодня на повестке один вопрос: о проекте Конституционного закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей РК" в первом чтении.
Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан накануне подписал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.
В совместном заседании палат Парламента принимают участие 89 депутатов Сената и 48 депутатов Мажилиса, председатель Высшего Судебного Совета Денис Шипп, председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Нурсерик Шарипов, председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Назгуль Рахметуллина, председатель судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Аслан Тукиев, руководитель Судебной администрации Наиль Ахметзакиров, вице-министр юстиции Лаура Мерсалимова.
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