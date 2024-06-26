Апелляция по делу Бишимбаева: трансляция из зала суда

Аппеляционная инстанция суда Астаны приступила к рассмотрению апелляционных жалоб на приговор по делу Куандыка Бишимбаева и Бакытжана Байжанова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Дело рассматривает судебная коллегия по уголовным делам. В заседании принимают участие сторона пострадавшего, защитники подсудимого и сами подсудимые.

Судебное заседание проходит в прямом эфире.

Напомним, 13 мая текущего года суд присяжных вынес свой вердикт в отношении Куандыка Бишимбаева, согласно которому он признан виновным в совершении убийства, противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершённого с особой жестокостью и в причинении физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного. Ему назначили 24 года лишения свободы.

Его родственника Бакытжана Байжанова суд признал виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 432 Уголовного Кодекса РК и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Отбывание лишения свободы Байжанова назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев в своей апелляционной жалобе просит переквалифицировать действия на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности. Второй подсудимый по делу Бахытжан Байжанов, получивший 4 года заключения, просит оправдать его ввиду отсутствия в его действиях состава преступления.