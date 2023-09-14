В Астане начали задерживать злостных неплательщиков штрафов

В Астане с 11 по 15 сентября проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Целью мероприятия является выявление и задержание с дальнейшим водворением на коммунальную стоянку транспортных средств, владельцы которых имеют задолженность по административным штрафам, также управляющие авто с заведомо подложными номерами.

Так, за один день проведения ОПМ сотрудниками выдано порядка 297 уведомлений по линии административных штрафов. Всего на коммунальную стоянку за иные правонарушения водворено семь транспортных средств, водители которых имеют задолженности по административным штрафам.

"Так, 31-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114 ( зарегистрировано в РФ) за два месяца совершил 16 административных правонарушений. Сотрудниками полиции выданы уведомления на сумму 450 тысяч тенге, транспортное средство водворено на коммунальную штрафную стоянку", - сообщили в МВД.

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