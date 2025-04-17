В Астане начали строительство новой улицы: участок будет перекрыт до августа
Для объезда организуют альтернативные маршруты.
Сегодня, 19:47
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Сегодня, 19:47Сегодня, 19:47
83Фото: baigenews.kz
В Астане начали строительство улицы Кайсена Кайсенова. Движение на отрезке от улицы Бухар Жырау до проспекта Улы Дала будет перекрыто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.
Как информирует Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в связи с началом строительных работ движение на данном участке будет полностью перекрыто с 20 апреля по 20 августа.
Для объезда будут организованы маршруты по альтернативным улицам и внутриквартальным проездам.
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