В Астане начали массовую вакцинацию детей от кори
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В Астане детей от 6 до 10 месяцев начали дополнительно массово вакцинировать против кори. Вакцинация проводится во всех организациях ПМСП города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
ДМИ - дополнительная массовая иммунизация против кори стала необходимой из-за роста заболеваемости корью в стране и в нашем городе. Большая часть из числа заболевших – это дети раннего возраста, говорят в Горздраве.
Для получения прививки необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Прививочные кабинеты для дополнительной массовой иммунизации будут работать в будние дни с 8.00 до 18.00 ежедневно. Перед проведением иммунизации будет проведен осмотр врача, консультирование по профилактике кори, по возможным ожидаемым реакциям после прививки.
"Распространение вакциноуправляемой инфекции стало возможным из-за увеличения не привитых по возрасту детей, причина этому - отказы родителей от прививок, необоснованные медицинские отводы, откладывание срока вакцинации. Самыми незащищенными от грозной инфекции Корь являются маленькие дети от 6 до 11 месяцев.
Детей этого возраста уже не защищает материнский иммунитет, передающийся с грудным молоком, и именно эти детки еще не достигли прививочного возраста – 1 год, когда планово прививают против кори. Единственным способом защитить наших детей и остановить распространение кори является вакцинация, сделайте прививку",- призвали в Управлении общественного здравоохранения.
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