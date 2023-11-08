В Астане начали массовую вакцинацию детей от кори

В Астане детей от 6 до 10 месяцев начали дополнительно массово вакцинировать против кори. Вакцинация проводится во всех организациях ПМСП города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

ДМИ - дополнительная массовая иммунизация против кори стала необходимой из-за роста заболеваемости корью в стране и в нашем городе. Большая часть из числа заболевших – это дети раннего возраста, говорят в Горздраве.

Для получения прививки необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Прививочные кабинеты для дополнительной массовой иммунизации будут работать в будние дни с 8.00 до 18.00 ежедневно. Перед проведением иммунизации будет проведен осмотр врача, консультирование по профилактике кори, по возможным ожидаемым реакциям после прививки.