В Астане началась Азиатско-Тихоокеанская конференция по цифровой инклюзии и трансформации

В Астане стартовала первая в истории ЭСКАТО ООН цифровая конференция. Министры из 60 стран собрались на мероприятии, чтобы обсудить внедрение digital-технологий, реализацию целей устойчивого развития и региональных технологических инициатив, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Предложение о проведении Министерской конференции ЭСКАТО ООН в Казахстане было поддержано единогласно всеми странами-членами на 79-ой сессии в прошлом году.

От имени Правительства Республики Казахстан на открытии конференции выступил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

В своём выстпулении глава кабмина Казахстана отметил, что на протяжении почти восьми десятилетий ЭСКАТО оказывает значительное влияние на жизнь более 4 миллиардов людей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом свыше 30 лет Казахстан является полноправным членом ЭСКАТО.

"За эти годы наше сотрудничество охватило важнейшие направления, включая охрану окружающей среды, управление природными ресурсами, инвестиционное сотрудничество, торговлю, энергетику и транспорт. Как неоднократно отмечал Глава нашего государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, цифровые технологии открывают новые горизонты для бизнеса, образования и здравоохранения, обеспечивая экономический рост и расширяя возможности для миллионов людей. Поэтому мы активно развиваем эти направления", - сказал Бектенов.

Отмечено, что сегодня Казахстан входит в число 30-ти самых оцифрованных государств мира и занимает 8-е место по оказываемым онлайн услугам. Более 90% всех государственных услуг доступны для населения с мобильных устройств. До конца 2025 года сетью 5G будут охвачены все города республиканского значения и областные центры.

Вчера Глава государства в своём Послании народу Казахстана отметил, что уже в следующем году в Астане будет создан Национальный центр искусственного интеллекта. Этот центр станет ключевой площадкой для отбора эффективных решений.

В рамках развития Цифрового шелкового пути Казахстан совместно с соседями реализует проект по прокладке оптоволоконных линий связи по дну Каспийского моря с выходом в страны Персидского залива с дальнейшим расширением транзитного потенциала проекта Запад-Восток.

"Вывод казахстанских IТ-решений на мировой рынок является нашей актуальной задачей, ключевую роль в выполнении которой играет международный технопарк "Astana Hub". На его базе открыто 15 технологических хабов в разных регионах страны. Еще 4 планируется открыть до конца года. На сегодня "Astana Hub" представлен 1400 резидентами, среди которых 400 иностранных компаний. Всем этим компаниям обеспечен благоприятный инвестиционный климат", - сказал премьер-министр.

Олжас Бектенов анонсировал открытие в Казахстане Центра цифровых решений для устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Создание Центра станет важным катализатором для развития эффективного регионального сотрудничества и сократит цифровой разрыв между странами.

Заместитель Генерального секретаря ООН и Исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Салсия Алишахбана в свою очередь отметила, что для Азиатско-Тихоокеанского региона важны цифровые инновации.

"На сегодняшний день они стали трендом и позволяют реорганизовать наши экономики, в целом изменить общество, преодолеть препятствия на пути к большим изменениям. Вместе с тем, цифровая трансформация зависит от экономических, экологических, социальных рисков. Наш цифровой мир полон различными проблемами. В нём много разрывов и неравностей. Это разрывы в возрасте, доходах, знаниях, географии, гендерные неравности. Сейчас нужно провести большую работу по климату. Несмотря на все это, наш регион богат на ресурсы. Цифровые инновации оказывают воздействие на климатические изменения",- сказала Армида Салсия Алишахбана.

Во время церемонии открытия конференции замгенсека ООН передала премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову Отчет о цифровой трансформации в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2024 год. В нём рассматривается, как цифровые технологии будут структурно и необратимо влиять на траекторию изменения климата в регионе.