В Астане начал работу саммит ШОС

В Астане стартовал саммит Шанхайской организации сотрудничества, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Саммит ШОС впервые проходит в формате "Заседание Совета глав государств-членов ШОС" и встречи "ШОС плюс".

Ожидается, что в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС будет принята Астанинская декларация, 20 решений, 3 заявления глав государств, в числе которых Инициатива "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", "О совершенствовании ШОС". Историческим станет решение о завершении процедуры приема Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства-члена ШОС.

В целом, главы государств рассмотрят широкий спектр вопросов, способствующих дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества ШОС, его перспектив, а также решению актуальных международных и региональных проблем.

Встреча "ШОС плюс" пройдёт в расширенном формате на тему: "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие".

В мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В саммите также принимают участие генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Перед заседанием прошла церемония фотографирования глав государств, которые принимают участие в саммите.