В Астане на три дня частично перекроют отрезок проспекта Улы Дала
Сегодня, 11:38
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Сегодня, 11:38Сегодня, 11:38
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ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сообщает о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по пр. Улы Дала на участке от пр. Мангилик Ел до ул. А.Бокейхана, передаёт BaigeNews.
"В этой связи с 20 по 23 июня текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях.
Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - говорится в сообщении.
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