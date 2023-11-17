В Астане на ТЭЦ-3 запустили в работу третий котёл

В Астане спустя месяц после запуска двух котлов на ТЭЦ-3 запустили третий котёл, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По информации акимата, запуск четвертого котла планируется в декабре 2023 года.

"Общая тепловая мощность ТЭЦ-3 составляет 440 Гкалл/час. На данный момент мощность трех котлов составляет 330 Гкалл/час. ТЭЦ-3 отапливает теплом часть Левобережья и новые застраиваемые районы", - говорится в сообщении.

В акимате напомнили, в октябре текущего года было завершено строительство первого этапа ТЭЦ-3. Тогда в работу было запущено 2 котла с мощностью 220 Гкалл/час.

ТЭЦ-3 считался долгостроем города, капсулу под строительство теплоэлектроцентрали заложили еще в 2010 году.