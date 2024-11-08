В Астане на пяти маршрутах запустят дополнительные автобусы
Сегодня, 12:00
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Сегодня, 12:00Сегодня, 12:00
132Фото: BaigeNews.kz
В Астане с 9 октября на пяти маршрутах общественного транспорта столицы будут курсировать дополнительные автобусы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию CTS.
Новые автобусы появятся на маршрутах №№3, 15, 31, 40 и 326.
К ним добавят следующее количество транспорта:
- маршрут №3 — теперь 14 автобусов (было 12);
- маршрут №15 — теперь 16 автобусов (было 15);
- маршрут №31 — теперь 10 автобусов (было 7);
- маршрут №40 — теперь 19 автобусов (было 18);
- маршрут №326 — теперь четыре автобуса (было три).
"Эти меры позволят сократить интервал между рейсами на три минуты. Работы по увеличению количества графиков продолжаются. В ближайшие дни еще на нескольких маршрутах добавятся дополнительные автобусы", - отметили в компании.
Ранее сообщалось, что сразу 14 автобусов изменили схему движения в Астане.
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