В Астане на пяти маршрутах запустят дополнительные автобусы

В Астане с 9 октября на пяти маршрутах общественного транспорта столицы будут курсировать дополнительные автобусы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию CTS.

Новые автобусы появятся на маршрутах №№3, 15, 31, 40 и 326.

К ним добавят следующее количество транспорта:

маршрут №3 — теперь 14 автобусов (было 12);

маршрут №15 — теперь 16 автобусов (было 15);

маршрут №31 — теперь 10 автобусов (было 7);

маршрут №40 — теперь 19 автобусов (было 18);

маршрут №326 — теперь четыре автобуса (было три).

"Эти меры позволят сократить интервал между рейсами на три минуты. Работы по увеличению количества графиков продолжаются. В ближайшие дни еще на нескольких маршрутах добавятся дополнительные автобусы", - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что сразу 14 автобусов изменили схему движения в Астане.