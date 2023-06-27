Лента новостей

BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 14:50
240
Сегодня, 14:50
240
Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В Астане на Курбан айт автобусы начнут ходить с 5 утра

В день празднования первого дня Курбан айта, 28 июня, в Астане автобусы начнут курсировать на час раньше, чем обычно. Об этом сообщает официальный сайт акимата столицы, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с предстоящим праздником Курбан айт для удобства жителей и гостей столицы 28 июня общественный транспорт в Астане начнёт курсировать с 05:00 утра. 29 июня автобусы будут курсировать по обычному графику движения", - говорится в сообщении.

Ранее в Астане определили места, где будут производить забой скота для жертвоприношений. Работать они будут с 8 утра до 18 часов вечера. Расположены площадки по следующим адресам: 

  1. Универсальный рынок "Улжан", (бывший рынок "Саянур"), проспект Н.Тлендиева, 24, район "Сарыарка";
  2. Рынок "Жайлау", шоссе Алаш, улица С 313, район "Байконур";
  3. Рынок "Шанхай", шоссе Алаш 34/6 (за рынком "Кок базар"), район "Байконур";
  4. Рынок "Шопан ата", (между рынком "Рубиком" и "Әмір"), район "Байконур";
  5. Рынок "Баракат", улица А 369, №10 здание, район "Байконур".

Также время работы изменили и Центры обслуживания населения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:50
240
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх