В Астане на Курбан айт автобусы начнут ходить с 5 утра

"В связи с предстоящим праздником Курбан айт для удобства жителей и гостей столицы 28 июня общественный транспорт в Астане начнёт курсировать с 05:00 утра. 29 июня автобусы будут курсировать по обычному графику движения", - говорится в сообщении.

Ранее в Астане определили места, где будут производить забой скота для жертвоприношений. Работать они будут с 8 утра до 18 часов вечера. Расположены площадки по следующим адресам:

Универсальный рынок "Улжан", (бывший рынок "Саянур"), проспект Н.Тлендиева, 24, район "Сарыарка"; Рынок "Жайлау", шоссе Алаш, улица С 313, район "Байконур"; Рынок "Шанхай", шоссе Алаш 34/6 (за рынком "Кок базар"), район "Байконур"; Рынок "Шопан ата", (между рынком "Рубиком" и "Әмір"), район "Байконур"; Рынок "Баракат", улица А 369, №10 здание, район "Байконур".

Также время работы изменили и Центры обслуживания населения.