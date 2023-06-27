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240Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев
В Астане на Курбан айт автобусы начнут ходить с 5 утра
В день празднования первого дня Курбан айта, 28 июня, в Астане автобусы начнут курсировать на час раньше, чем обычно. Об этом сообщает официальный сайт акимата столицы, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с предстоящим праздником Курбан айт для удобства жителей и гостей столицы 28 июня общественный транспорт в Астане начнёт курсировать с 05:00 утра. 29 июня автобусы будут курсировать по обычному графику движения", - говорится в сообщении.
Ранее в Астане определили места, где будут производить забой скота для жертвоприношений. Работать они будут с 8 утра до 18 часов вечера. Расположены площадки по следующим адресам:
- Универсальный рынок "Улжан", (бывший рынок "Саянур"), проспект Н.Тлендиева, 24, район "Сарыарка";
- Рынок "Жайлау", шоссе Алаш, улица С 313, район "Байконур";
- Рынок "Шанхай", шоссе Алаш 34/6 (за рынком "Кок базар"), район "Байконур";
- Рынок "Шопан ата", (между рынком "Рубиком" и "Әмір"), район "Байконур";
- Рынок "Баракат", улица А 369, №10 здание, район "Байконур".
Также время работы изменили и Центры обслуживания населения.
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